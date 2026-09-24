Kurz vor der Wahl: Wahlmann Leon Goretzka sagt für Olympia-Entscheidung ab

Auch zwei weitere der acht persönlichen DOSB-Mitglieder werden in Baden-Baden fehlen. Mono-Skifahrerin Anna Schaffelhuber und Kanupolo-Spielerin Elena Gilles können ebenfalls nicht dabei sein. Die Anzahl der bei der Wahl zu vergebenden Stimmen reduziert sich damit von 144 auf 141. Die 42 olympischen Spitzenverbände dürfen mit jeweils drei Stimmen für ihren Favoriten votieren. Die Präsidiumsmitglieder des DOSB haben jeweils eine Stimme.