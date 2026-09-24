Kurz vor der Wahl: Wahlmann Leon Goretzka sagt für Olympia-Entscheidung ab

Frankfurt/Main - Die Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber fällt ohne Fußballstar Leon Goretzka. Der 31-Jährige musste seine Teilnahme an der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) am Samstag in Baden-Baden kurzfristig absagen. Goretzka ist derzeit verletzt, sein neuer Arbeitgeber Aston Villa erwartet den früheren Nationalspieler daher zum Reha-Training. Der Ex-Profi des FC Bayern München wäre als persönliches DOSB-Mitglied bei dem Votum stimmberechtigt gewesen.