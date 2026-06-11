Kurz nach Anpfiff Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor

Mexiko-Stadt - Der Mexikaner Julian Quinones hat das erste Tor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geschossen. Der 29 Jahre alte Angreifer brachte den WM-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt bereits in der neunten Minute in Führung. Der Angreifer vom saudischen Club Al-Qadsiah war nach einem leichtfertigen Ballverlust der Südafrikaner am Strafraum mit einem Flachschuss erfolgreich.