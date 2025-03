Nicht ganz triumphal wie 2024 seine Kollegen Torsten Widder in Zella-Mehlis oder Fabian Giesder in Meiningen aber durchaus eindrucksvoll: Kay Goßmann ist am 23. Februar 2025 mit einer Dreiviertelmehrheit wieder zum Bürgermeister in Brotterode-Trusetal gewählt worden, fast mit dem gleichen Ergebnis wie 2019. Damals hatte es aber keinen Gegenkandidaten gegeben, etliche Bürger hatten jedoch die Möglichkeit genutzt, die Wahlzettel mit anderen Namen zu ergänzen, was durchaus zulässig war.