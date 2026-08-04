Kursflaute und Steuerfrust: Krypto-Anleger verharren im Dauerfrost

Kritik an Abschaffung der steuerfreien Haltefrist
Branchenexperten warnen den Gesetzgeber eindringlich davor, die steuerlichen Daumenschrauben voreilig anzuziehen. Robert Bosch, globaler Leiter Financial Services bei BearingPoint, betont, dass die steuerliche Behandlung weit über eine bloße Detailfrage hinausgehe. Sie entscheide maßgeblich darüber, wie verlässlich der Markt für Anleger bleibe und wie attraktiv Deutschland im internationalen Wettbewerb um digitale Finanzinnovationen abschneide. "Kryptowährungen haben die Nische verlassen, sind in der Breite der Gesellschaft aber noch nicht angekommen." Für Wirtschaft und Politik sei das ein wichtiges Signal: "Damit digitale Vermögenswerte dauerhaft Akzeptanz finden, braucht es Vertrauen, Verständlichkeit und einen verlässlichen institutionellen Rahmen."