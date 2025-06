Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad in Benshausen finden auch in diesen Sommerferien wieder Schwimmkurse für Kinder statt. Ab dem Vorschulalter können sie dabei die Grundlagen des Schwimmens erlernen und auch das Seepferdchen-Abzeichen erwerben. Durchgeführt werden die Kurse von Schwimmmeister Christian Messerer, der seit 20 Jahren Kindern das Schwimmen beibringt. Im Interview spricht er über die besonderen Umstände eines Freibad-Kurses, die Anforderungen an die Kinder und die Aufgaben der Eltern.