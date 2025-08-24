Laut einer Einlassung den Medien gegenüber erklärte Felix Voigt, dass es bei der Medizininformatik nicht um eine Klasse, sondern um einen Kurs mit sechs Anmeldungen gegangen sei, der nicht eingerichtet worden ist. Alle Schüler hätten am beruflichen Gymnasium in Sonneberg ein alternatives Angebot bekommen, sodass keine Klasse geschlossen worden sei und dem Standort kein Schüler verloren gehe. Alle könnten wie geplant das Abitur ablegen.