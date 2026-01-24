Technik entwickelt sich rasant. So schnell, dass manch Ältere ohne Hilfe nicht mehr Schritt halten können. Was nützt es aber, das neuste Handy sein eigen zu nennen, aber dessen nützliche Funktionen nicht zu kennen? Deshalb hatte das Reparatur-Café des Vereins Nachbarschaftshilfe Meiningen am Donnerstag Senioren zu einem Workshop eingeladen. Praktische Tipps gab es beim 1. Handy-Treff zwei Stunden lang in lockerer Runde.