Einige Besucher des Englischen Gartens reckten am Mittwoch eifrig ihre Köpfe in Richtung der Charlottenstraße. Das große Aufgebot an Menschen in Arbeitskleidung war der Grund dafür. Die Stiftung Naturschutz Thüringen veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Natura 2000-Station Grabfeld und dem Stadtservice Meiningen eine Schulung zum Thema „Anlage und Pflege von Blühstreifen“. Die Veranstaltung richtete sich dabei an Bauhof-Mitarbeiter aus Südthüringen.