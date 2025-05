Das Geld reicht nicht. Zumindest nicht für das, was sich die Oberhofer Stadträte und die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro für den Kurpark überlegt haben. Seit Jahren schon wird am Aussehen der grünen Mitte gefeilt. Doch die Baukosten, die 2022 angesetzt wurden, sind heute längst nicht mehr aktuell. Nach der Ausschreibung der Arbeiten sind inzwischen die Angebote zweier Baufirmen eingetroffen und klar ist: Es ist zu teuer.