Der Thüringer Heilbäderverband stößt mit seiner Forderung nach Kurtaxe auch für Geschäftsreisende auf Widerstand. Die Ausweitung des Kurbeitrags auf Geschäftsreisende im Sinne einer allgemeinen Übernachtungsabgabe lehnten die drei Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK) in Erfurt, Gera und Suhl ab. Geschäftsreisende würden die Kurorte und Heilbäder im Freistaat nicht wegen ihrer Parks, Thermen oder anderer touristischer Angebote besuchen, begründeten die Kammern ihre Ablehnung.