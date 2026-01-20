Die Terrassentherme mit ihrem markanten Hauptgebäude hat einen neuen Eigentümer gefunden. Das rund elf Hektar große Areal, das die traditionsreiche Therme umfasst, ist derzeit geschlossen. Ziel sei es, die Anlage so bald wie möglich wieder zu eröffnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der interSPA Gruppe – dem neuen Eigentümer – mit den Gemeinden Bad Colberg und Heldburg und dem Hildburghäuser Landratsamt. Geschäftsführer Volker Kurz sagt: „Wir haben in Bad Colberg viel vor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch eine schnelle Eröffnung ist nicht realistisch. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir das Thermalbad bis Oktober wiedereröffnen können.“