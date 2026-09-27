Kuriositäten Was uns Ortsnamen erzählen – von Neustadt bis Oberkaka

Herzsprung in Brandenburg klingt zunächst nach einer romantischen Geschichte. Der Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde nach Angaben der Gemeinde 1339 erstmals als Herzesprung urkundlich erwähnt. Sprachwissenschaftler deuten den Namen jedoch als "Hirschquelle" – abgeleitet von "hert" ("Hirsch") und "sprink" ("Quelle").

In Baden-Württemberg gibt es außerdem die Stadt Süßen im Filstal – zusammen mit dem benachbarten Kuchen klingt das beinahe wie die Bestellung eines Desserts. Auch Oldendorf-Himmelpforten im Landkreis Stade in Niedersachsen hört sich eher nach Märchen als nach Verwaltungssitz an.

Drei weniger schmeichelhafte Ortsbezeichnungen finden sich in Sachsen-Anhalt: Oberkaka ist ein Ortsteil der Gemeinde Meineweh, Kloschwitz eine Ortschaft von Salzatal, und Pißdorf gehört zur Gemeinde Osternienburger Land. Um 1370 hieß der Ort noch "Biscopestorp" – also "Bischofsdorf". Über "Bistorp" und "Bisdorf" entwickelte sich schließlich die heutige Schreibweise. Am Ende sind Ortsnamen eben kleine Geschichten am Straßenrand.