Vorrang für Fußgänger und trotzdem gefährlich?

Heute scheint die Sache klar: Wer am Zebrastreifen gehend über die Straße will, hat Vorrecht. In der Bundesrepublik galt das im Gegensatz zu Großbritannien aber nicht von Anfang an. Erst 1964 erhielten Fußgänger ausdrücklich Vorrang. Heute müssen Autofahrer Menschen, die den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren ermöglichen. Das gilt auch für Rollstuhlfahrer und Fahrer von Krankenfahrstühlen. Straßenbahnen sind von dieser Wartepflicht ausgenommen.