Kurioses Wikingerampelmännchen regeln den Verkehr bei Haithabu

Busdorf - Im norddeutschen Haddeby regeln jetzt Wikinger den Verkehr. Die Wikinger-Ampel hilft Fußgängern nahe der Zufahrt zum Wikingermuseum Haithabu, die B76 zu überqueren. Der Direktor des Amtes Haddeby in Schleswig-Holstein, Ralf Feddersen, sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine Bürgerin habe in Dänemark eine solche Ampel gesehen und ihn gefragt, warum es an der Welterbestätte nicht auch so etwas Schönes gebe. Man habe die Idee dann aufgegriffen und sei ins Genehmigungsverfahren eingestiegen. "Es ist ja nicht ganz einfach, von Standard-Ampelfiguren abzuweichen."