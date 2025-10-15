Kurioses: Streit mit Autofahrerin - 84-Jähriger greift zum Gehstock

Saalfeld (dpa/th) - Ein 84 Jahre alter Fußgänger hat in Saalfeld eine Autofahrerin mit einem Gehstock attackiert. Die Autofahrerin musste am Dienstag plötzlich anhalten, weil der Mann mitten auf der Fahrbahn stand und nicht reagierte, teilte die Polizei mit. Die Frau hupte und öffnete das Autofenster, um den Mann um das Verlassen der Fahrbahn zu bitten. Daraufhin habe der 84-Jährige mit dem Gehstock zunächst auf das Autofenster und anschließend auf die inzwischen ausgestiegene Fahrerin eingeschlagen.