Kurioses Streit mit Autofahrerin - 84-Jähriger greift zum Gehstock

Zu einem nicht alltäglichen Zwischenfall ist es auf einer Straße in Saalfeld gekommen. Am Ende haben beide Beteiligten eine Strafanzeige am Hals.

 
Kurioses: Streit mit Autofahrerin - 84-Jähriger greift zum Gehstock
Zu einem handfesten Streit zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin ist es in Saalfeld gekommen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Saalfeld (dpa/th) - Ein 84 Jahre alter Fußgänger hat in Saalfeld eine Autofahrerin mit einem Gehstock attackiert. Die Autofahrerin musste am Dienstag plötzlich anhalten, weil der Mann mitten auf der Fahrbahn stand und nicht reagierte, teilte die Polizei mit. Die Frau hupte und öffnete das Autofenster, um den Mann um das Verlassen der Fahrbahn zu bitten. Daraufhin habe der 84-Jährige mit dem Gehstock zunächst auf das Autofenster und anschließend auf die inzwischen ausgestiegene Fahrerin eingeschlagen.

Danach verließ er den Ort des Streits, wurde aber durch eine Polizeistreife in der Nähe gestellt. Den Beamten sagte er, die Fahrerin habe ihn zuvor angegriffen. Die Polizei stellte deshalb Strafanzeigen gegen beide. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.