Kurioses Postkarte nach 47 Jahren zugestellt

Altdorf/Rummelsberg (dpa/lby) - Es ist ein überraschender Gruß aus der Vergangenheit: Nach 47 Jahren ist die Postkarte eines Klinikmitarbeiters aus Mittelfranken an seine Kollegen zugestellt worden. Die Ansichtskarte mit neun Bildern aus dem Schwarzwald ist fein säuberlich mit Schreibmaschine getippt, die Sprache in der Diktion der 1970er Jahre. "Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie ein Zeittunnel an, wie bei "Zurück in die Zukunft"", erzählt der Leiter des Wichernhauses in Altdorf, Thomas Jacoby. "Und man fragt sich: Wo war diese Karte 47 Jahre lang?"