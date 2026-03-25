Mühlhausen (dpa/th) - Ein Ochse ist in Nordhausen ausgebüxt, als er bei einem Schlachthof abgeladen werden sollte. Das mehrere Hundert Kilogramm schwere Tier zog in der Nacht durch Straßen und Wohngebiete und konnte erst nach rund einer Stunde eingefangen werden, wie die Polizei mitteilte. "Auch wenn der Ochse seinem Schicksal letztlich nicht entfliehen konnte, so brachte ihm sein ungeplanter Ausflug dennoch einen kurzen Moment Freiheit", schrieben die Beamten.