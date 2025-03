Oldisleben (dpa/th) - Ein Hängebauchschwein auf einem drei Meter hohen Garagendach hat der Polizei in Nordthüringen einen besonderen Einsatz beschert. Eine Anwohnerin in Oldisleben habe das Tier am Samstagmorgen entdeckt und Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute retteten den Paarhufer vom Dach, nach einer amtsärztlichen Untersuchung wurde er in ein Tierheim gebracht.