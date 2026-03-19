Kurioses: Fußballverein droht wegen kriminellem Spieler Punktabzug

München - Weil einer seiner Spieler wohl ein kriminelles Doppelleben führte, bangt ein Münchner Fußballverein derzeit fassungslos um gleich 27 Punkte. Dieser schmerzhafte Verlust droht der SpVgg 1906 Haidhausen, weil der 34-Jährige mutmaßlich unter falscher Identität lebte - und auch auf dem Platz unter falschem Namen auflief. Rein juristisch war er somit ein "nicht einsatzberechtigter Spieler". Wenn ein solcher dennoch spielt, hat das nach den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) Folgen für den Verein - auch wenn dieser im konkreten Fall ganz offenkundig nichts davon wusste. Darüber hatten diverse Medien berichtet.