Kurioses Einbrecher legt sich in Supermarkt schlafen

Mitten in der Nacht löst die Alarmanlage eines Supermarkts in München aus. Es gibt einen Einbruch. Der mutmaßliche Täter ist nicht weit weg - und muss geweckt werden.

Die Einsatzkräfte rückten zu dem Supermarkt aus und durchsuchten ihn. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München - Einen schlafenden Einbrecher hat die Polizei in einem Münchner Supermarkt gefunden und festgenommen. Der 38-Jährige habe in der Nacht zum Samstag die Glasschiebetüre mit einem Pflasterstein eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er sich "großzügig am Warensortiment" bedient: Alkoholflaschen und Süßwaren wurden geöffnet und verzehrt. Danach habe sich der Mann dann im Verkaufsraum schlafen gelegt.

Währenddessen wurde die Polizei durch die Alarmanlage alarmiert, wie es hieß. Lange dauerte es nicht, bis ein Beamter und sein Hund den schlafenden Verdächtigen fanden. Der 38-Jährige wurde wegen des Einbruchs angezeigt. Ein Ermittlungsrichter sollte entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.