Kurioses: Einbrecher legt sich in Supermarkt schlafen

München - Einen schlafenden Einbrecher hat die Polizei in einem Münchner Supermarkt gefunden und festgenommen. Der 38-Jährige habe in der Nacht zum Samstag die Glasschiebetüre mit einem Pflasterstein eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er sich "großzügig am Warensortiment" bedient: Alkoholflaschen und Süßwaren wurden geöffnet und verzehrt. Danach habe sich der Mann dann im Verkaufsraum schlafen gelegt.