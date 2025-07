Die Region hat irgendwann im Zechsteinmeer geschwommen, doch heute sind die Ozeane weit entfernt. Trotzdem gibt es in Brotterode-Trusetal ein Gelände, das an das große Wasser erinnert. Es ist der „Rhönblick Berghafen Trusetal“, wie ihn Andreas Gittner, wenn auch ohne Salzwasser, getauft hat. Das ist nicht übertrieben. Der stets gut gelaunte und überschwänglich wirkende 62-Jährige hat sein im Jahr 2000 erworbenes Grundstück auf dem 407 Meter über Meereshöhe gelegenen Hügel in den vergangenen Jahren mit allerlei Seemannsgerät belegt. „Viel mehr kommt jetzt aber nicht mehr hinzu“, sagt er. „Es geht jetzt im Wesentlichen um den Erhalt.“