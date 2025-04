Hallbergmoos (dpa/lby) - Wer vergisst eine Kettensäge am Flughafen? Eine Frage, die Rätsel aufgibt. Doch am Münchner Airport fanden sich gleich mehrere dieser Elektrogeräte. Und weil sich niemand für die Fundstücke interessierte, wurden sie nun im oberbayerischen Hallbergmoos versteigert, so wie viele andere Gegenstände - vom Kinderspielzeug über Bücher bis hin zu Schmuck.