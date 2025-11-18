Ziel lag im Norden Polens

Zu der Bruchlandung kam es im August 2024 bei der Gemeinde Bartosovice, knapp 270 Kilometer östlich von Prag. Wie die Ermittlungen ergaben, nahm der Slowake die Ladung in Spanien auf. Er flog von dort zurück in die Slowakei und wollte über Tschechien weiter zu einem Sportflughafen im Norden Polens gelangen. Dort kam er indes nie an. Der Angeklagte bestritt dem Bericht zufolge seine Schuld, denn er habe nur im Auftrag gehandelt. "Ich hatte keinen Grund, den Kunden im Verdacht zu haben oder die Sendung zu öffnen", sagte er vor Gericht.