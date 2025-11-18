Ostrava - Ein Drogenpilot ist in Tschechien zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht in Ostrava, wie die Zeitung "MF Dnes" online berichtete. Dem 48-Jährigen war demnach zum Verhängnis geworden, dass er mit seinem Propellerflugzeug auf einem Acker notlanden musste. Dabei habe sich die Maschine überschlagen. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden in der Kabine Sporttaschen mit rund 70 Kilo Marihuana.
Kurioser Zwischenfall Tschechien: Drogenpilot muss ins Gefängnis
dpa 18.11.2025 - 17:08 Uhr