Kurioser Vorfall: Kuh auf falscher Weide - Polizeieinsatz nach Bauern-Streit

Freystadt (dpa/lby) - Eine Kuh auf der falschen Weide hat in der Oberpfalz einen Streit zwischen Landwirten und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Besitzer der Kuh und der Eigentümer der betroffenen Weide seien in Freystadt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Dabei habe der Besitzer der Kuh dem Weideeigentümer das Handy weggenommen und es in einem Stall versteckt.