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Kurioser Vorfall Betrunkene ohne Führerschein will Freund bei Polizei abholen

Ein 55-Jähriger landet nach einer Drogenfahrt auf der Polizeiwache. Seine gerufene Freundin sorgt dort für die nächste Überraschung.

Kurioser Vorfall: Betrunkene ohne Führerschein will Freund bei Polizei abholen
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Die Fahrt zur Polizeidienststelle in Freyung brachte eine 38-Jährige wegen Trunkenheit und Fahrens ohne Führerschein in erhebliche Erklärungsnot. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Freyung (dpa/lby) - Eine nächtliche Verkehrskontrolle auf der B12 bei Freyung in Niederbayern hat für ein Paar auf der Polizeidienststelle geendet. Schleierfahnder stoppten zunächst einen 55-Jährigen, bei dem ein Drogentest positiv ausfiel. Nach Angaben der Polizei untersagten die Beamten die Weiterfahrt und brachten ihn für eine Blutprobe auf die Wache. Einen bestehenden Haftbefehl habe er durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet.

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Da der Wagen stehen bleiben musste, rief der Mann seine Partnerin aus dem Raum Regensburg zu Hilfe, wie es weiter hieß. Als die 38-Jährige wenig später an der Dienststelle vorfuhr, bemerkten die Beamten bei ihr demnach deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemtest habe den Verdacht bestätigt. Zudem habe sich herausgestellt, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Die Frau musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Wie das Duo die Heimreise antrat, blieb offen.