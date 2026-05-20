Kurioser Vorfall: Betrunkene ohne Führerschein will Freund bei Polizei abholen

Freyung (dpa/lby) - Eine nächtliche Verkehrskontrolle auf der B12 bei Freyung in Niederbayern hat für ein Paar auf der Polizeidienststelle geendet. Schleierfahnder stoppten zunächst einen 55-Jährigen, bei dem ein Drogentest positiv ausfiel. Nach Angaben der Polizei untersagten die Beamten die Weiterfahrt und brachten ihn für eine Blutprobe auf die Wache. Einen bestehenden Haftbefehl habe er durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet.