Kurioser Unfall: Mann fährt mit Auto auf Verkehrsinsel und hebt ab

Oberkotzau (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist über eine Fußgängerinsel gefahren und mit seinem Wagen abgehoben. Laut Polizeiangaben befand sich der Wagen "mehr als 20 Meter vollständig in der Luft". Der Fahrer soll demnach alkoholisiert gewesen sein.
Ein Autofahrer ist zu schnell unterwegs, sein Wagen fliegt sogar kurz durch die Luft. Bis der Wagen ausgebremst wird, dauert es. Die Polizei hat einen Verdacht für die Unfallursache.
Oberkotzau (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist über eine Fußgängerinsel gefahren und mit seinem Wagen abgehoben. Laut Polizeiangaben befand sich der Wagen "mehr als 20 Meter vollständig in der Luft". Der Fahrer soll demnach alkoholisiert gewesen sein.
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Der 42-jährige Fahrer sei am Samstagabend zu schnell durch Oberkotzau (Landkreis Hof) gefahren, teilte die Polizei mit. Er habe einen anderen Wagen überholt und sei dann, bevor er wieder auf die Spur einscherte, auf die Fußgängerinsel in der Mitte der Straße gefahren und abgehoben. Als das Auto wieder auf dem Boden aufkam, habe es mehrere Teile verloren, unter anderem an den Reifen.
Das Auto sei dann über den Gehweg gerutscht, gegen einen Baum geprallt und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dort sei es schließlich gegen einen Ampelmast geprallt und stehengeblieben. Den Angaben nach knickte der Mast ab und wurde stark beschädigt.
Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Der Mann habe zwar einen Alkoholtest verweigert, doch es habe "genügend Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit" gegeben. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf rund 36.000 Euro. Die Straße blieb für die Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt. Den 42-Jährigen erwarten laut Polizei mehrere Anzeigen - unter anderem auch, weil er die Beamten bei der Blutentnahme im Krankenhaus beleidigt habe.