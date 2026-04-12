Kurioser Unfall: Mann fährt mit Auto auf Verkehrsinsel und hebt ab

Der 42-jährige Fahrer sei am Samstagabend zu schnell durch Oberkotzau (Landkreis Hof) gefahren, teilte die Polizei mit. Er habe einen anderen Wagen überholt und sei dann, bevor er wieder auf die Spur einscherte, auf die Fußgängerinsel in der Mitte der Straße gefahren und abgehoben. Als das Auto wieder auf dem Boden aufkam, habe es mehrere Teile verloren, unter anderem an den Reifen.