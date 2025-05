Ein 36-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Ilmenau einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann befuhr mit einem Motorrad die Straße Hüttengrund in Richtung Langewiesen, als er nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.