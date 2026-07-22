Kurioser Tierfund Rätsel um Königspython in Coburger Hausflur

Die Einsatzkräfte fanden dann am Dienstag die etwa einen Meter lange Königspython. Nach ersten Einschätzungen der Beamten handelt es sich augenscheinlich um ein Jungtier. Die Polizisten fingen das Reptil den Angaben zufolge sicher ein und übergaben es an eine Auffangstation, welche die Schlange vorerst in Verwahrung nahm.