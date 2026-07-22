Kurioser Tierfund Rätsel um Königspython in Coburger Hausflur

Coburg (dpa/lby) - Eine Königspython ist von der Polizei in Coburg aus einem Wohnhaus geborgen worden. Ein Bewohner hatte die Beamten alarmiert, nachdem er das Reptil im Hausflur des Gebäudes entdeckt hatte, wie die Polizei mitteilte.
Ein exotischer Gast sorgt in einem oberfränkischen Wohnhaus für Aufsehen: Ein Anwohner entdeckt eine Würgeschlange im Hausflur.
Coburg (dpa/lby) - Eine Königspython ist von der Polizei in Coburg aus einem Wohnhaus geborgen worden. Ein Bewohner hatte die Beamten alarmiert, nachdem er das Reptil im Hausflur des Gebäudes entdeckt hatte, wie die Polizei mitteilte.
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Die Einsatzkräfte fanden dann am Dienstag die etwa einen Meter lange Königspython. Nach ersten Einschätzungen der Beamten handelt es sich augenscheinlich um ein Jungtier. Die Polizisten fingen das Reptil den Angaben zufolge sicher ein und übergaben es an eine Auffangstation, welche die Schlange vorerst in Verwahrung nahm.
Wie die Polizei mitteilte, sind Königspythons nicht giftig und gelten als friedfertige Tiere. Es habe "zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung" bestanden.
Die Herkunft der Schlange ist noch völlig unklar. In dem Wohnhaus seien derzeit keine Schlangenhalter bekannt. Auch erste Überprüfungen beim Coburger Ordnungsamt hätten bislang keine Hinweise auf den Eigentümer erbracht, hieß es.