Kurioser Polizeieinsatz: Kinderfußball ärgert Nachbarin - Polizei rückt an

Hemau (dpa/lby) - Aus Ärger über spielende Kinder hat eine Frau in der Oberpfalz kurzerhand einfach deren Fußball einbehalten und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Ermittlerangaben hatten zuvor mehrere Kinder Fußball in einem Garten in Hemau (Landkreis Regensburg) gespielt. Irgendwann landete der Ball auf dem Nachbargrundstück, wo in der Vergangenheit auch schon mal etwas zu Bruch gegangen sein soll.