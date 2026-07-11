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Kurioser Polizeieinsatz Kinderfußball ärgert Nachbarin - Polizei rückt an

Kinder spielen in einem Garten in der Oberpfalz Fußball. Der Ball landet auf dem Nachbargrundstück. Die Eigentümerin ärgert sich und greift zu einem rabiaten Mittel.

Kurioser Polizeieinsatz: Kinderfußball ärgert Nachbarin - Polizei rückt an
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Die Polizei führt ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Hemau (dpa/lby) - Aus Ärger über spielende Kinder hat eine Frau in der Oberpfalz kurzerhand einfach deren Fußball einbehalten und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Ermittlerangaben hatten zuvor mehrere Kinder Fußball in einem Garten in Hemau (Landkreis Regensburg) gespielt. Irgendwann landete der Ball auf dem Nachbargrundstück, wo in der Vergangenheit auch schon mal etwas zu Bruch gegangen sein soll. 

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Weil die Nachbarin sich schon länger über das Fußballspielen geärgert habe, habe sie den Ball am Freitag einfach nicht zurückgegeben. Die alarmierte Polizeistreife führte nach eigenen Angaben ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten, woraufhin die Frau den Ball zurückgab.