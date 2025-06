Kurioser Notfall Mann steckt in Fenster fest - "mit Baucheinziehen" gerettet

Nürnberg - Der Oberkörper ragt aus dem Fenster, am Bauch klemmt es: In dieser misslichen Lage hat sich ein Mann in Nürnberg befunden, der in einem Badezimmerfenster festgesteckt ist. Die Feuerwehr rettete den Mann, wie sie mitteilte. Demnach befand sich das Fenster im ersten Stock eines Hauses, weshalb auch Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppe vor Ort waren. Es sei erschwerend hinzugekommen, dass die Badezimmertür von innen verschlossen und kein Schlüssel vorhanden gewesen sei.