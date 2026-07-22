Kurioser Fund: Ungewöhnliches System dreier Himmelskörper entdeckt

Garching - Bei Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile hat ein internationales Forschungsteam einen kuriosen "Exosatelliten" entdeckt: Der Himmelskörper umkreist einen Braunen Zwerg, und dieser wiederum zieht seine Bahn um einen roten Zwergstern. Die Entdeckung zeigt, dass es mit den sich stetig verbessernden astronomischen Geräten schon in naher Zukunft möglich sein sollte, auch Monde bei Planeten nachzuweisen, die andere Sterne umkreisen, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature".