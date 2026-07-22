Kurioser Fund: Ungewöhnliches System dreier Himmelskörper entdeckt

Über 6.000 Planeten kennen Astronomen inzwischen, die nicht unsere Sonne, sondern andere Sterne umkreisen. Sechs der acht Planeten in unserem Sonnensystem besitzen Monde. Dabei sind die Unterschiede groß: Die Erde hat nur einen, Saturn dagegen nach heutigem Stand fast 300. Die Himmelsforscher gehen daher davon aus, dass auch um Exoplaneten, also Planeten bei anderen Sternen, Monde ihre Bahnen ziehen. Doch trotz aller Anstrengungen haben die Forscher bislang keinen solchen "Exomond" aufgespürt. Das Team um Kevin Hoy von der ESO hat jetzt aber erstmals einen Begleiter um einen Braunen Zwerg aufgespürt, der seinerseits einen Stern umkreist.