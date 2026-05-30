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Kurioser Fund Polizei entdeckt gefesseltes Schaf im Kofferraum

Ohne Pass, dafür mit gefesseltem Schaf im Auto über die Grenze: Was dann mit dem Tier geschah – und welche Folgen das für die Insassen hatte.

Kurioser Fund: Polizei entdeckt gefesseltes Schaf im Kofferraum
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Das Schaf wurde bei einer Polizeikontrolle gefunden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Bei einer Grenzkontrolle in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) hat die Polizei ein gefesseltes Schaf im Kofferraum eines Autos entdeckt. Die Insassen des Wagens hatten außerdem keine gültigen Ausweisdokumente bei sich, wie die Polizei mitteilte. 

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Demnach sorgte ein Blick in den Kofferraum des Autos am Freitag für Überraschung bei den Polizeibeamten: Das gefesselte Schaf wurde umgehend befreit und nach Rücksprache mit dem Veterinäramt in ein Tierheim gebracht. Warum das Tier im Kofferraum war und ob es für die Feierlichkeiten des muslimischen Opferfestes über die Grenze gebracht werden sollte, ist laut Polizei nicht klar. Gegen den 69 Jahre alten Fahrer wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zudem leitete die Polizei gegen alle drei Insassen Verfahren wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße ein.