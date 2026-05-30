Kurioser Fund: Polizei entdeckt gefesseltes Schaf im Kofferraum

Demnach sorgte ein Blick in den Kofferraum des Autos am Freitag für Überraschung bei den Polizeibeamten: Das gefesselte Schaf wurde umgehend befreit und nach Rücksprache mit dem Veterinäramt in ein Tierheim gebracht. Warum das Tier im Kofferraum war und ob es für die Feierlichkeiten des muslimischen Opferfestes über die Grenze gebracht werden sollte, ist laut Polizei nicht klar. Gegen den 69 Jahre alten Fahrer wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zudem leitete die Polizei gegen alle drei Insassen Verfahren wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße ein.