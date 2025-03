München - Einen Tag, nachdem 15.000 Euro in einem Zug gefunden wurden, hat sich nun die Besitzerin des Geldes gemeldet. Die 34-Jährige aus Schleswig-Holstein hatte laut Bundespolizei bereits am Sonntag Anzeige in Hamburg erstattet, weil sie davon ausging, dass ihr Portemonnaie mit dem Bargeld gestohlen worden sei.