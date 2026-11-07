Es gibt Traditionen in Ilmenau, die werden Jahr um Jahr fortgeführt – darunter zählt auch die Vergabe der Sportfördermittel, die alle zwölf Monate die Kassen der hiesigen Sportvereine etwas klingeln lassen. Im Gegensatz zu anderen Fördermitteln der Stadt – wie die Sozial- oder die Kulturförderrichtlinie – sind die Kriterien der Sportfördermittel recht klar definiert. Viel Spielraum für Diskussionen gab es dementsprechend nicht, als Stadtkämmerer Tommy Melchior dem Kultur- und Sportausschuss die diesjährige Antragssituation vorstellte.