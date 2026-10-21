Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken immer weiter und nachts gibt es schon den ersten Frost: Es ist die Zeit, in der die Werkstätten Hochbetrieb haben, weil Autofahrer ihre Räder wechseln lassen. Ein Skoda-Besitzer in Steinbach-Hallenberg hatte nun einen unfreiwilligen Radwechsel-Termin. Wobei das Wort Radwechsel hier gar nicht zutreffend ist. Schließlich wurden die Räder an seinem Skoda bloß demontiert. Um neue muss er sich selbst kümmern.