Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken immer weiter und nachts gibt es schon den ersten Frost: Es ist die Zeit, in der die Werkstätten Hochbetrieb haben, weil Autofahrer ihre Räder wechseln lassen. Ein Skoda-Besitzer in Steinbach-Hallenberg hatte nun einen unfreiwilligen Radwechsel-Termin. Wobei das Wort Radwechsel hier gar nicht zutreffend ist. Schließlich wurden die Räder an seinem Skoda bloß demontiert. Um neue muss er sich selbst kümmern.
Kurioser Fall Diebe erledigen halben Radwechsel
Redaktion 21.10.2026 - 13:42 Uhr