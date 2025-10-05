Kurioser Einsatz: Windböe sperrt Handwerker im 13. Stock von Neubau ein

München (dpa/lby) - Eine heftige Böe hat in München einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Ein Handwerker wurde durch den Windstoß in einer Wohnung im 13. Obergeschoss eines Neubaus eingeschlossen und musste von Einsatzkräften befreit werden. Die Wohnungstür des bislang nicht fertiggestellten Hochhauses war laut Feuerwehr am Samstag durch den Wind mit solcher Wucht ins Schloss gefallen, dass sie sich weder von innen noch von außen öffnen ließ.