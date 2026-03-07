Ingolstadt (dpa/lby) - Im 72. Ehejahr ist ein hochbetagtes Paar in Ingolstadt derart in Streit geraten, dass es die Polizei rief. Der 94 Jahre alte Ehemann sei erzürnt gewesen und habe den Beamten erklärt, dass seine Frau die Wohnung verlassen solle und er nie wieder etwas mit ihr zu tun haben wolle, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei es gelungen, die Wogen zu glätten und zwischen den Ehepartnern zu vermitteln, hieß es. Der Mann habe sich schließlich bei seiner 89 Jahre alten Ehefrau entschuldigt.