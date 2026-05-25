Kurioser Einsatz: Frau wirft Feuerwehr bei Einsatz aus ihrer Wohnung

Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr, nachdem er einen Feueralarm und Rauchgeruch bemerkt hatte. Vor Ort hätten die Feuerwehrleute aber keine betroffene Wohnung ausmachen können, eine Frau habe den Einsatzkräften kurz nach dem Öffnen die Tür wieder vor der Nase zugeknallt. Das erschien der Feuerwehr den Angaben zufolge verdächtig.