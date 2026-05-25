Kurioser Einsatz: Frau wirft Feuerwehr bei Einsatz aus ihrer Wohnung

Immenstadt (dpa/lby) - In Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) erwartete Feuerwehrleute bei einem Einsatz eine ungewohnte Schwierigkeit: Eine Frau warf die Einsatzkräfte aus ihrer Wohnung.
Die Feuerwehr sucht nach einer Alarmierung ihren Einsatz. Eine Frau schlägt den Einsatzkräften erst die Tür vor der Nase zu, dann wird es noch kurioser.
Immenstadt (dpa/lby) - In Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) erwartete Feuerwehrleute bei einem Einsatz eine ungewohnte Schwierigkeit: Eine Frau warf die Einsatzkräfte aus ihrer Wohnung.
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Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr, nachdem er einen Feueralarm und Rauchgeruch bemerkt hatte. Vor Ort hätten die Feuerwehrleute aber keine betroffene Wohnung ausmachen können, eine Frau habe den Einsatzkräften kurz nach dem Öffnen die Tür wieder vor der Nase zugeknallt. Das erschien der Feuerwehr den Angaben zufolge verdächtig.
Ein Feuerwehrmann kletterte dann laut Polizei mit Hilfe einer Leiter durch das offene Fenster der Frau und stellte Rauchgeruch fest. Die Frau habe den Feuerwehrmann dann aus der Wohnung geworfen - dieser kletterte die Leiter wieder herunter.
Die Frau hatte wohl ihre Spaghetti auf dem Herd vergessen und diese anbrennen lassen, wie die Polizei mitteilte. Auch wenn kein Schaden entstanden sei, erwarte die Frau jetzt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit - sie habe eine Brandgefahr herbeigeführt, weil sie ihr Essen anbrennen ließ.