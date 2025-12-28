Kurioser Einsatz: Betrunkener in Schlüsselnot - Einbruch in die eigene Wohnung

Nordhausen (dpa/th) - In betrunkenem Zustand ist ein Mann in Nordhausen in seine eigene Wohnung eingebrochen, weil er den Wohnungsschlüssel nicht finden konnte. In seiner Not schlug der 57-Jährige am frühen Sonntagmorgen ein Hinterhoffenster ein und verschafft sich so Zutritt zur Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin, die einen echten Einbruch vermutete, alarmierte daraufhin die Polizei.