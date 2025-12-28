Nordhausen (dpa/th) - In betrunkenem Zustand ist ein Mann in Nordhausen in seine eigene Wohnung eingebrochen, weil er den Wohnungsschlüssel nicht finden konnte. In seiner Not schlug der 57-Jährige am frühen Sonntagmorgen ein Hinterhoffenster ein und verschafft sich so Zutritt zur Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin, die einen echten Einbruch vermutete, alarmierte daraufhin die Polizei.
Kurioser Einsatz Betrunkener in Schlüsselnot - Einbruch in die eigene Wohnung
dpa 28.12.2025 - 13:55 Uhr