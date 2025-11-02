Gersthofen (dpa/lby) - Einbrecher sollen einen Imbissstand in Gersthofen (Landkreis Augsburg) aufgebrochen und dort Würstchen gegessen haben. Wie die Polizei mitteilte, verschafften der oder die Täter sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu der Wurstbude. Dabei beschädigten sie das Mobiliar. Anschließend sollen sie mehrere Wurstpackungen sowie Getränke geöffnet und noch im Imbissstand verspeist haben. Die Würste waren laut Polizei noch roh.