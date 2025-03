Babenhausen (dpa/lby) - In Schwaben ist eine Spielplatzrutsche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Edelstahlrutsche bei der Instandsetzung eines Spielplatzes in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) abmontiert und auf dem Bauhof gelagert worden. Die Rutsche sei neben einer Halle abgelegt und dort von unbekannten Tätern in der Nacht zu Freitag entwendet worden. Aufgrund der Größe der Rutsche gehe man davon aus, dass ein Fahrzeug genutzt worden sei – oder sehr viele Menschen beim Tragen geholfen haben, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden werde auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.