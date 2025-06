Kurioser Aufruf im Amtsblatt Politiker plant FKK-Swinger-Fahrt - und intimen Vorab-Kurs

Sex on the Beach in Mannheim geplant

Über das Trainingscamp sagte der 33-Jährige: "Dann wird es auch darum gehen, miteinander intim zu sein und sich ein bisschen an das Cap d'Agde-Feeling zu gewöhnen." Der FKK-Sandstrand in Mannheim liegt abgelegen am Altrhein. Die Fläche gehört laut Stadt dem Land. Ein Sprecher der Polizei sagte: "Der Altrheinstrand auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist ein ausgewiesener FKK-Bereich, in dem Nacktheit toleriert wird."