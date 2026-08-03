Die Idee von „Too Good To Go“ ist eigentlich so einfach wie sympathisch: Lebensmittel retten, Geld sparen und dabei noch das gute Gefühl mitnehmen, der Wegwerfgesellschaft ein kleines Schnippchen geschlagen zu haben. Ich nutze die App deshalb regelmäßig. Das Prinzip der Überraschungstüte hat sogar seinen eigenen Reiz. Mal gibt es ein paar belegte Brötchen, mal süßes Gebäck, mal einen bunten Mix, der locker für ein Abendessen reicht. Bislang war ich stets zufrieden.