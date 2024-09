In Mühlhausen werde die mit dem Stadtnamen versehene "Mühlhäuser Mitbringsel Kiste" gut nachgefragt, die jeder Gast nach eigenen Wünschen befüllen könne - etwa mit der Bratwurst im Brötchen aus Marzipan oder der Bratwurst aus der Dose, die hier neben vielen anderen Produkten erhältlich seien. Gefragt sei zudem alles, was mit dem überregional bekannten Mühlhäuser Pflaumenmus zusammenhänge.

In der Kurstadt Bad Sulza bildeten Produkte rund um Wein und Sole den Schwerpunkt, sagte die Geschäftsführerin der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza, Melanie Kornhaas. Dabei zähle Wein eindeutig zu den größten Verkaufsschlagern. Doch auch die ganze Reihe an Produkten, in denen das Sulzaer Solewasser verarbeitet worden sei, sei gefragt: Die Palette reiche von Sole-Marmelade über Seife, Likör, Tafelwasser bis hin zu Sole-Bonbons. Zum Renner entwickle sich aktuell die Sole-Leberwurst eines lokalen Fleischers. In Suhl gehöre der auf dem Dach des Kongresszentrums CCS erzeugte Honig zu den Verkaufsschlagern, so ein Sprecher.

Figuren längst nicht nur für Kinder

In Jena würden Produkte der Thüringer Schokoladenmanufaktur Goldhelm stark nachgefragt. "Daneben ist natürlich auch unsere neue Carl-Zeiß-Playmobil-Sonderfigur schneller ausverkauft, als wir nachproduzieren können", sagte Jurdzinski über die Plastik in Gestalt des Gründers des Jenaer Technologieunternehmens gleichen Namens.

In Erfurt gehe das Stadtmaskottchen, die Erfurter Puffbohne als Plüsch-Souvenir, am häufigsten über den Ladentisch. Die Hülsenfrucht war einst wichtiges Nahrungsmittel für die Bewohner und "Puffbohne" ist noch immer ein Spitzname für die Erfurter. Aber auch Artikel mit Bezug zu Figuren des in Erfurt beheimateten Kinderkanals (Kika) seien sehr gefragt, darunter etwa Souvenirs zu "Bernd das Brot".