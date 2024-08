So mancher Spaziergänger kennt sicher das weiß-schwarze Feld am Ziegenbrunnen in der Ilmenauer Innenstadt. Was aussieht wie ein Schachfeld, ist genau das: ein Feld für Riesenschach. Seit einigen Wochen bietet der Ilmenauer Schachverein am späten Nachmittag offene Riesenschachpartien für alle Interessierten an. Allerdings sorgen gleich zwei kuriose Ereignisse in den vergangenen zwei Wochen für Ärger.