Kurios Einbrecher lässt zwei Bierkästen zurück

Bier als Entschädigung? Nach einem Einbruch in Arnstorf bleibt der Täter unbekannt – doch die Polizei rätselt über zwei volle Kästen am Tatort.

Ein Einbrecher klaut etwas Bargeld, Werkzeug und ein Ladekabel - und hinterlässt zwei Kästen Bier. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Arnstorf (dpa/lby) - Ein Dieb hat in Niederbayern eher ungewöhnliche Spuren am Tatort hinterlassen. Laut Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zutritt in das Büro der Kläranlage in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn). Er erbeutete "einen sehr geringen Betrag" aus der Kaffeekasse, einen Akkubohrer und ein Ladekabel zu einem Gaswarnprüfgerät. Die Beute sei mehrere hundert Euro wert, Sachschaden sei nicht entstanden. 

"Dafür brachte er zwei Kästen Bier einer örtlichen Brauerei mit und ließ sie dort stehen. Ob das als Entschädigung anzusehen ist, ist noch unklar", heißt es im Polizeibericht. Die Polizei sucht nach Zeugen.