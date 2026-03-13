Kurios: Einbrecher lässt zwei Bierkästen zurück

Arnstorf (dpa/lby) - Ein Dieb hat in Niederbayern eher ungewöhnliche Spuren am Tatort hinterlassen. Laut Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zutritt in das Büro der Kläranlage in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn). Er erbeutete "einen sehr geringen Betrag" aus der Kaffeekasse, einen Akkubohrer und ein Ladekabel zu einem Gaswarnprüfgerät. Die Beute sei mehrere hundert Euro wert, Sachschaden sei nicht entstanden.