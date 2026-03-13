Arnstorf (dpa/lby) - Ein Dieb hat in Niederbayern eher ungewöhnliche Spuren am Tatort hinterlassen. Laut Polizei verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zutritt in das Büro der Kläranlage in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn). Er erbeutete "einen sehr geringen Betrag" aus der Kaffeekasse, einen Akkubohrer und ein Ladekabel zu einem Gaswarnprüfgerät. Die Beute sei mehrere hundert Euro wert, Sachschaden sei nicht entstanden.
Kurios Einbrecher lässt zwei Bierkästen zurück
dpa 13.03.2026 - 07:07 Uhr