Im vergangenen Jahr konnte Brot für die Welt eine beeindruckende Summe von insgesamt 1.996.458 Euro aus dem Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck verzeichnen. Diese Summe stellt einen bemerkenswerten Anstieg von fast acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, teilt die Pressestelle der Landeskirche mit. Besonders hervorzuheben sind die Kollekten aus den Kirchenkreisen, die sich auf 853.417,16 Euro beliefen und ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr aufweisen.