Weißes Mäntelchen drüber und los geht's: Am Dienstagnachmittag sind Kinder der kommunalen Kindertagesstätten „Solestrolche“ und „Regenbogenland“ zusammen im Bad Salzunger Gradierwerk unterwegs gewesen. Es war nicht nur ein Nachmittagsausflug, sondern der Auftakt für eine offizielle Kooperation zwischen dem Kur- und Touristikunternehmen (KTU) Bad Salzungen, das das Gradierwerk unterhält, und den Einrichtungen beziehungsweise dem Verbund Thüringer Eltern-Kind-Zentren (Thekiz) Allendorf. Die Zentren stellen ein erweitertes Angebot der Kindertagesstätten dar, als Anlaufpunkt für die Familien und weitergehend auch für Menschen aus dem gesamten Umfeld.