„So bescheuert kann doch keiner sein“, meint ein Herpfer Anwohner, der zur Informationsveranstaltung ins Kulturhaus gekommen ist. Nicht aus Ärger sagt er das, sondern aus ehrlicher Verwunderung über den Aufwand der Kupfersuche. Projektleiter Sebastian Stelter nimmt es mit einem Lächeln. Denn so „bescheuert“ muss man sein. Es ist ein Unterfangen, das in der Region zwischen Rhön und Werratal seinesgleichen sucht: Mit schwerem Gerät und Millioneninvestitionen rückt das Bergbauunternehmen Anglo American an, um die Region nach Kupfervorkommen abzusuchen. Der aktuelle Bohrplatz liegt nördlich der Tankstelle in Herpf und ist seit dieser Woche voraussichtlich bis November in Betrieb. Es ist bereits die zehnte Bohrung im sogenannten Erlaubnisfeld Werra, das sich von Helmershausen über Schwallungen und Herpf bis nach Stepfershausen erstreckt. Bevor es am neuen Standort losging, informierten Vertreter der Firma vor Ort über das Vorhaben. Reaktionen ließen im Herpfer Kulturhaus nicht lange auf sich warten.