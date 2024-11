Kunstwerke im Kleinformat: „Das große Glück im Kleinen“

„Für mich ist entscheidend, dass ich es kann. Alles andere ist nicht so wichtig“, sagt der 76-jährige Rentner, der von Beruf Diplom-Chemiker ist, als er Mitte November in seinem Arbeitszimmer im Dachgeschoss des eigenen Hauses in Hildburghausen sitzt – umgeben von vielen Kisten und Kästchen. Auf dem Tisch liegen Brille, Pinzette, Skalpell, Nadel, Lupe und viele Kleinteile aus Holz. In der Fernsehsendung „Außenseiter Spitzenreiter“ wäre der Künstler, der gerade eine Pause einlegt, nicht zu sehen gewesen, hätte nicht eine Kundin dem Fernsehsender einen Tipp gegeben. Das war im Jahr 1972.